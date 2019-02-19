الاتحاد الكردستاني يكشف سبب امتناعه عن حضور جلسة برلمان الإقليم

2019/02/19 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، عن سبب عدم حضوره الى جلسة برلمان اقليم كردستان لاختيار هيئة الرئاسة، مبيناً ان السبب يعود الى عدم الاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن عدم الاتفاق على عقد جلسة مجلس محافظة كركوك.وقالت عضو الاتحاد الوطني النائبة ديلان غفور في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الاتحاد الوطني الكردستاني قرر عدم […]

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