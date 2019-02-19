التخطيط تعلن اعتماد ناقل وطني جديد

2019/02/19 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألزمت الحكومة الجهات الرسمية الحكومية بإعتماد ناقل وطني جديد.

وذكر بيان لوزارة التخطيط تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم الثلاثاء، ان الوزير نوري صباح الدليمي، ترأس

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