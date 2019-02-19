2019/02/19 | 08:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن النائب فالح الزيادي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على مستوى عالٍ من الجدية على ملف السكن، وهناك إجراءات فعلية على ارض الواقع، من قبيل
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الحكومة تعمل بجدية على ملف السكن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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