نائب: الحكومة تعمل بجدية على ملف السكن

2019/02/19 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب فالح الزيادي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على مستوى عالٍ من الجدية على ملف السكن، وهناك إجراءات فعلية على ارض الواقع، من قبيل

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