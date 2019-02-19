يونايتد يواصل التوهج ويطيح بتشيلسي من كأس الاتحاد

2019/02/19 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس سجل أندير هيريرا وبول بوغبا ليفوز مانشستر يونايتد 2-صفر على تشيلسي ويطيح بحامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ويتقدم إلى دورالثمانية عقب مباراة مثيرة في ستامفورد بريدج الاثنين.وأنهى الإسباني هيريرا تحركا رائعا بهدف بضربة رأس بعد كرة عرضية بعد مرور نصف ساعة من البداية بينما أحرز لاعب الوسط […]

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