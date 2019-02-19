لماذا تثير الحمامات المختلطة الرعب في بريطانيا؟

2019/02/19 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نقلت تقارير صحفية بريطانية مخاوف كبيرة بين الفتيات في بريطانيا، من استخدام الحمامات المختلطة في المدارس، لأسباب عديدة أبرزها احتمال تعرضهن للتنمر والتحرش الجنسي.وحسب صحيفة “صن” أبدت منظمة “صوت النساء في ويلز” قلقها من تبعات حملة تغيير الحمامات في مدارس بريطانيا، من المنفصلة بين الذكور والإناث، إلى الحمامات المشتركة.[…]

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