الصحة توجه بإطلاق استمارة التعيين لخريجي الكليات للسنوات السابقة

2019/02/19 | 08:56

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وجهت وزارة الصحة والبيئة، بإطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعيين المركزي لذوي المهن الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي 2017-2018، الدور الأول، ومن ضمنهم خريجو الكليات الطبية التقنية الأهلية.

ودعت الوزارة، وفقا لبيان لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، دائرة التخطيط وتنمية الموارد، خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية مـن خريجي العام الدراسي 2017/2018 الدور الأول للدراستين الصباحي والمسائي الراغبين بالتعيين بملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتوزيع.

وأشارت إلى أن موعد ملء استمارة الأطباء يكون في 17 شباط الجاري ولمدة أسبوعين، وأطباء الأسنان من 20 شباط ولمدة أسبوعين، والصيادلة من 24 شباط.

وأوضحت أن موعد ملء استمارة التمريض (كليات التمريض، ومعاهد التمريض، وإعداديات -التمريض والقبالة) يبدأ من 26 شباط 2019، ولمدة أسبوعين.

وتابعت: "والمعاهد التقنية الطبية والكليات التقنية الطبية الحكومية من 3 آذار المقبل، والكليات التقنية الطبية الأهلية (تقنيات أجهزة طبية، وتقنيات تحليلات مرضية، وتقنيات البصريات) من 6 آذار ولمدة أسبوعين".

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