مقتل 2 من القوات الأمنية وإعدام شخص بهجوم لداعش في الأنبار

2019/02/19 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلشنَّ تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، أمس الاثنين، هجوماً على نقطة أمنية، وقتل اثنين من القوات الأمنية، فيما خطف 8 عراقيين، وأعدم أحدهم على الحدود مع السعودية، حسب مصدر أمني.وقال الضابط في شرطة الأنبار، النقيب أحمد الدليمي، في تصريح صحفي، إن "داعش شنَّ هجوماً على نقطة أمنية في ناحية النخيب غرب الأنبار قرب الحدود مع السعودية، أسفر عن مقتل 2 من القوات الأمنية".وأضاف أن "التنظيم الإرهابي خطف 8 عراقيين، بينهم ثلاثة أفراد من الشرطة خلال قيامهم بجني محصول الكمأ في منطقة الصفاوي غرب ناحية النخيب (400 كم جنوب غرب الرمادي)". وتابع الدليمي أن "عناصر داعش أعدمت أحد المختطفين، ولم يتبين لنا هل هو أحد أفراد الشرطة أم المدنيين المختطفين لدى التنظيم الإرهابي". وفي السياق، قتلت قوات مشتركة، عنصرين من "داعش" خلال تعرض شرقي محافظة الأنبار. من جهتها قالت "سرايا السلام" (الجناح العسكري للتيار الصدري الذي يقوده مقتدى الصدر)، في بيان، إن "قوة من سرايا السلام قتلت اثنين من مجرمي داعش بعد إفشال عملية تسلل على المناطق المحاذية لقاطع عمليات شرق الأنبار". وزاد نشاط تنظيم داعش مؤخراً في المناطق الحدودية مع سوريا بعد ورود أنباء عن فرار المئات من عناصر التنظيم من سوريا إلى الأراضي العراقية، كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى، وكركوك وصلاح الدين، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.وأعلن العراق، كانون الأول/ديسمبر 2017، استعادة جميع أراضيه من قبضة داعش الذي كان سيطر عليها في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، إثر حملات عسكرية متواصلة بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

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