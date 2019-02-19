2019/02/19 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف الفتح ثامر ذيبان، الثلاثاء، ان لجان الفتح وسائرون ستحسم ملف الكابينة الوزارية قبل انتهاء عطلة الفصل التشريعي للبرلمان، مبيناً ان اللجان تواصل اجتماعاتها للخروج بقرار موحد بشأن اخراج القوات الاميركية من العراق.وقال ذيبان في تصريح لـ /المعلومة/، ان “اللجان التفاوضية بين تحالفي الفتح سائرون تواصل اجتماعاتها من اجل التوصل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: لجان الفتح وسائرون ستحسم الكابينة الوزارية قبل انتهاء عطلة البرلمان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: لجان الفتح وسائرون ستحسم الكابينة الوزارية قبل انتهاء عطلة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).