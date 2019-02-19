بغداد توعز باحالة عدد من مشاريع الطرق في ذي قار الى التنفيذ

2019/02/19 | 09:06

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شبكة اخبار الناصرية:

قالت مديرية طرق وجسور ذي قار ان وزارة الاعمار والاسكان وجهت باحالة عدد من الطرق في المحافظة الى التنفيذ ضمن موازنتها للعام الحالي .





شبكة اخبار الناصرية:قالت مديرية طرق وجسور ذي قار ان وزارة الاعمار والاسكان وجهت باحالة عدد من الطرق في المحافظة الى التنفيذ ضمن موازنتها للعام الحالي .وقال مدير طرق ذي قار ان ابرز الطرق التي ستحال الاسبوع المقبل ضمن الخطة الجديدة هي الممر الثاني لطريق ( الفجر - ال بدير ) بكلفة تخمينية قدرها 168 مليار دينار عراقي يطلق نصفها في العام الحالي .وتابع اما الممر الاول للطريق ذاته والذي يعاني من مطبات وتكسرات فسيخضع لعملية صيانة بكلفة مليار و 400 مليون دينار عراقي .

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