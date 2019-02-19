الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش في السعدية

2019/02/19 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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احبطت قوات الحشد الشعبي، مساء امس الاثنين، محاولة تسلل لتنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة السعدية بمحافظة ديالى، فيما تمكنت من إصابة عنصرين بالتنظيم.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوات اللواء 110 احبطت، مساء اليوم، محاولة تسلل لتنظيم “داعش” الإرهابي في قرية العساكرة بمنطقة السعدية في محافظة ديالى، مبينا ان القوات تمكنت من إصابة عنصرين بالتنظيم بعد الاشتباك معهم.

وأضاف، أن عناصر داعش المتسللين كانوا يريدون يزرعون عبوات ناسفة وما شابه وبعد التصدي لهم، لاذوا بالفرار نحو عمق جبال امام ويس، مؤكدا أن الوضع الآن تحت السيطرة.

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