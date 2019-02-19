وزير التخطيط: توحيد الجهود المحلية والدولية لإعادة الحياة للمناطق المحررة ضرورة وطنية نعمل على إنفاذها

2019/02/19 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ترأس وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الإثنين، اجتماعاً مشتركاً لبحث جهود إعادة الاعمار والاستقرار للمناطق المحررة، بحضور السادة محافظي ديالى وكركوك وصلاح الدين والانبار ونينوى، وعدد من السادة ممثلي الوزارات، والملاك المتقدم في وزارة التخطيط.وأكد الدليمي خلال الاجتماع أهمية توحيد الجهود المحلية والدولية، لإعادة الحياة للمناطق المحررة، عاداً هذه الجهود “ضرورة وطنية” تسعى الوزارة لإنفاذها، وذلك ضمن رؤيتها للتنمية والتنمية المستدامة لعراق ٢٠٣٠… مشددا على أهمية تجاوز المخاطبات الورقية، واعتماد اللقاءات المباشرة مع الجهات المعنية، لتحديد خارطة طريق تنفيذية، تمضي ضمن توقيتات محددة ومعلومة، ويكون للقطاع الخاص والفعاليات المجتمعية في المناطق المحررة دورا مباشرا في إنجازها، لافتاً إلى أهمية استثمار مثل هذه المشاريع في توفير فرص العمل لأبناء هذه المناطق.هذا وبحث الاجتماع أهم المشاريع واجبة التنفيذ، لا سيما ذات نسب الإنجاز المتقدم منها، اذ تم الاتفاق على عدم ادخال أي مشاريع جديدة قبل إتمام المشاريع المتوقفة كافة ، مؤكِداً دور الجهات الرقابية في متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية الحيوية، ونسب إنجازها، ومراحل تنفيذها.

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