بعد “الصفعة البريطانية”.. الصين تكشف هدف واشنطن بأزمة هواوي

2019/02/19 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهمت الحكومة الصينية، الاثنين، الولايات المتحدة بمحاولة عرقلة تطورها التكنولوجي عبر الزعم بأن شركة شبكات الهاتف الجوال الصينية “هواوي” تشكل تهديدا أمنيا على دول نصبت أنظمة جديدة للإنترنت.وفي صفعة للمزاعم الأميركية، أوردت وسائل إعلام بريطانية أن أجهزة الاستخبارات بالبلاد خلصت إلى أنه من الممكن تقييد المخاطر الأمنية المرتبطة باستخدام معدات من الصين، فيما […]

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