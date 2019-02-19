English | كوردى


شاهد بالفيديو.. ممنوع من العرض .. ملح السياسية على جراح الوطن! - 2019/2/17
2019/02/19 | 09:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: pC4EpTmFTNo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ممنوع من العرض .. ملح السياسية على جراح الوطن! - 2019/2/17) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ممنوع من العرض .. ملح السياسية على جراح الوطن! - 2019/2/17) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).

كامل التفاصيل في: قناة الفرات ✓


Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا