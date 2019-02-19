القاهرة:سقوط ضحايا في انفجار إرهابي خلف جامع الازهر

2019/02/19 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت الداخلية المصرية، مساء امس الاثنين، مقتل شرطيين اثنين وإصابة ثلاثة ضباط آخرين بتفجير انتحاري نفسه أثناء مطاردته خلف الجامع الأزهر وسط القاهرة.

وفجر الانتحاري نفسه إثر ملاحقة قوات الأمن له بناحية شارع الدرب الأحمر داخل منطقة الغورية وخلف جامع الأزهر وسط القاهرة، ولقي الانتحاري مصرعه في التفجير.

وذكرت مصادر أمنية أن الانتحاري كان مختبأ داخل منزل في منطقة الكحكيين في الأزهر وفجر نفسه عند مداهمة المنزل.

كما صرحت أيضا أن الإرهابي الذي لاحقته قوات الأمن متورط في زرع عبوة ناسفة أثناء مرور قوة أمنية قرب مسجد الاستقامة يوم الجمعة الماضي.

إلى ذلك، فرضت أجهزة الأمن طوقا أمنيا في محيط التفجير فيما يقوم خبراء المتفجرات بتمشيط المكان.

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