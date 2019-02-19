المباشرة بمشروع البناية الجديدة للبنك المركزي من تصميم زها حديد

2019/02/19 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أظهرت صور المباشرة الفعلية بأعمال التحضيرات لإنشاء الجزء الاول لقاعدة هيكل مبنى البنك المركزي العراقي الجديد في العاصمة بغداد من تصميم المهندسة المعمارية العراقية العالمية الراحلة زها حديد.وتتألف القاعدة المكونة من الفولاذ و الاسمنت العالي الجودة اللازمة لانجاز اعلى برج تحت الإنشاء في العراق والذي يتألف من ٣٧ طابقاً وبإرتفاع ١٧٠ متراً.وتتضمن البناية المطلة على نهر دجلة قرب فندق بابل بمنطقة الجادرية، خزائن للعملة والذهب، ومكاتب، وقاعات للمؤتمرات وأخرى للإجتماعات، ومتحف ومساحة مخصصة للاحتفالات ومواقف سيارات ومساحات خضراء، ونصب تذكاري للمعمارية زها حديد تكريماً لها.وينفذ المشروع من قبل شركة {Daax Construction} العالمية، وهي نفس الشركة التي نفذت أبراج اللهب ومركز حيدر عليف في العاصمة الاذربيجانية باكو.وتبلغ قيمة العقد المبرم مع الشركة لتنفيذ المشروع بـ 800 مليون دولار، أما كلفة التصميم فبلغت 70 مليون دولار.يشار إلى أن البنك المركزي العراقي كان وقع في كانون الثاني/يناير 2012، عقداً مع مكتب المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد لوضع التصاميم الخاصة بمبنى البنك الجديد. وقد قامت المهندسة العراقية الشهيرة عالمياً، بتصميمه ليضاهي المباني العالمية، فيما ترك أمر اختيار الشركة المنفذة لهذا التصميم للجهات الاستشارية في البنك، بسبب التقشف ونفقات الحرب ضد “داعش”.وكانت 18 شركة قد تقدمت لإنجاز هذا التصميم، وبموجب الإجراءات القانونية المتبعة، بقيت 4 شركات للمنافسة ليقع الإختيار على شركة {Daax Construction} العالمية.وكان المهندس صالح ماهود سلمان، مدير عام الإدارة في البنك المركزي العراقي، أشار في حديث سابق عام 2017 إلى أن ردة فعل حديد كانت إيجابية جداً ومتحمسة، لأن تصميم بناية البنك المركزي، كان أول مشروع تقوم بتصميمه داخل العراق.





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