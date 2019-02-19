الحشد الشعبي يعلن إفشال ’’مؤامرة’’ ريف خانقين

2019/02/19 | 09:14

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بغداد- العراق اليوم:

أعلن القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري، إفشال ما اسماها ’’مؤامرة اثارة الفوض...





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