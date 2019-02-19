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الحشد الشعبي يعلن إفشال ’’مؤامرة’’ ريف خانقين
2019/02/19 | 09:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد- العراق اليوم:

أعلن القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري،  إفشال ما اسماها ’’مؤامرة اثارة الفوض...

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