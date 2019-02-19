2019/02/19 | 09:14

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2019/02/19 11:04

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بغداد- العراق اليوم:في عام 1964 وحين كان الفريق طاهر يحيى رئيساً للوزراء أصدر أمراً تحريرياً بصرف مبلغ (50) خمسون ديناراً عن قيمة نثرية لمكتب رئيس الوزراء لتدارك نفقات شراء القهوة والشاي لضيوف مكتب رئيس الوزراء. ولكن حين وصلت المعاملة الى الخزينة المركزية رفضها احد موظفي التدقيق ويدعى (كريم عبدالله) وهو موظف من الدرجة السابعة (كاتب تدقيق حسابات) يحمل شهادة الدراسة المتوسطة، رفض الموافقة على صرف المبلغ، وكتب على ظهر مذكرة مستند الصرف ((إنها دائرة حكومية وليست مقهى ومن اراد أن يضيّف الآخرين عليه أن يضَيّفهم من جيبه الخاص وليس من أموال الخزينة العامة التي هي مال الشعب))..



!!وبعد يومين أرسل رئيس الوزراء طاهر يحيى شخصياً (إعتذاراً) للموظف وطلب من وزير المالية منحه قِدَماَ لمدة ستة أشهر تقديراً لنزاهته وحرصه على المال العام، وتم تعميم الكتاب وصورة مطالعة الموظف على ظهر مذكرة مستند طلب الصرف على جميع دوائر الدولة في العراق. بينما في عهدنا الحالي وفِي حالة مشابهة امتنع احد الموظفين في محافظة ( ...



) عن تنفيذ امر المحافظ كونه خارج الضوابط القانونية تم إرسال حماية المحافظ للاعتداء الجسدي عليه ، ونقله وزوجته خارج مركز المحافظة!!

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