متحف بلاد ما بين النهرين يضم 3 آلاف صورة نادرة

2019/02/19 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مساحة لم تتعد الستة امتار، اكتظت ثلاثة الاف صورة تحمل ذاكرة التاريخ العراقي منذ بداية القرن التاسع عشر

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