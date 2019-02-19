تعدد آليات الاشتغال في النَّص المسرحي

2019/02/19 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غالبا ما يسعى الكتاب المسرحيون الباحثون عن التجديد الى اللجوء الى التنويع في عوالم التخيل المسرحي

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