يوتيوب يروج لنظرية الأرض المسطحة!

2019/02/19 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حذرت دراسة من أن موقع يوتيوب، بث مقاطع الفيديو التابع لشركة غوغل الأمريكية، يتبنى نظرية المؤامرة ويلعب دوراً بارزاً في إقناع بعض الناس بأن الأرض التي نعيش عليها مسطحة وليست كروية.

ورصدت دراسة أراء الناس في مؤتمرات حول نظرية الأرض المسطحة أو المستوية، وتوصلت إلى أن غالبية مقاطع الفيديو التي يتم الاستشهاد بها جاءت من موقع يوتيوب، وأنها تلعب دورا رئيسيا في الترويج لهذا.وأكد المشاركون أن مقاطع فيديو زعمت وجود دليل ضخم يثبت أن الأرض لم تكن كوكبا كرويا.وقالت آشلي لاندروم، من جامعة تكساس تيك التي أجرت هذه الدراسة، "يجب على يوتيوب بذل جهد أكبر لتوفير معلومات دقيقة للزائرين بجانب هذه المقاطع {التي تتحدث عن الأرض المسطحة}".وأضافت البروفيسورة آشلي "يقدم موقع يوتيوب الكثير من المعلومات المفيدة لكن هناك أيضا الكثير من المعلومات الخاطئة".وأوضحت أن الخوارزميات التي يستخدمها الموقع لتوجيه الناس إلى الموضوعات والفيديوهات التي ربما يهتموا بها، "تجعل من السهل في النهاية الحصول على معلومات مضللة".وترى أن "نظرية الأرض المسطحة في حد ذاتها ليست ضارة بالضرورة، لكنها قد تأتي ضمن مجموعة أمور للتشكيك في المؤسسات والسلطات بصورة عامة".والتقت الدراسة بحوالي 30 شخصا كانوا يحضرون مؤتمرات تتحدث عن أن الأرض ليست كروية بل هي مستوية.وكشف استجوابهم عن هذه النظرية، أن موقع يوتيوب هو من روج لهم هذه الفيديوهات واقترح عليهم مشاهدتها، بعد مشاهدتهم لفيديوهات أخرى تتعلق بنظرية المؤامرة.وكشف البعض أنه شاهد هذه الفيديوهات فقط لانتقادها، لكنهم اقتنعوا بالأدلة والحجج التي تسوقها.وقدمت آشلي لاندروم، النتائج التي توصلت إليها في المؤتمر السنوي لجمعية النهوض بالعلوم، نهاية هذا الأسبوع.وأكدت آشلي أن هناك حاجة ملحة للعلماء والمدافعين عن العلم لتقديم فيديوهات خاصة على يوتيوب تصحح المعلومات الخاطئة وتجيب عن الأسئلة وترد على نظريات المؤامرة ومزاعم أن الأرض مسطحة.وقالت :"الوسيلة الوحيدة لمحاربة المعلومات الخاطئة تتمثل في محاولة إزالتها وإغراقها بمعلومات أفضل".انتهى

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