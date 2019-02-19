بالصور.. المباشرة بمشروع البناية الجديدة للبنك المركزي من تصميم زها حديد

2019/02/19 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أظهرت صور المباشرة الفعلية بأعمال التحضيرات لإنشاء الجزء الاول لقاعدة هيكل مبنى البنك المركزي العراقي الجديد في العاصمة بغداد من تصميم المهندسة المعمارية العراقية العالمية الراحلة زها حديد.

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