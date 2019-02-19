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رئيسة برلمان كردستان: فوزي كأول امرأة بالمنصب
2019/02/19 | 09:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-متابعة

أكدت النائب فالا فريد، عقب انتخابها رئيسة لبرلمان كردستان العراق، يوم أمس الاثنين، أن العلاقات بين...

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