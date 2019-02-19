2019/02/19 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

أكدت النائب فالا فريد، عقب انتخابها رئيسة لبرلمان كردستان العراق، يوم أمس الاثنين، أن العلاقات بين...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيسة برلمان كردستان: فوزي كأول امرأة بالمنصب "تأريخ" لشعب الإقليم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيسة برلمان كردستان: فوزي كأول امرأة بالمنصب "تأريخ" لشعب الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).