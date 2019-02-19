2019/02/19 | 09:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكدت النائب فالا فريد، عقب انتخابها رئيسة لبرلمان كردستان العراق، يوم أمس الاثنين، أن العلاقات بين...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رئيسة برلمان كردستان: فوزي كأول امرأة بالمنصب "تأريخ" لشعب الإقليم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-متابعة
أكدت النائب فالا فريد، عقب انتخابها رئيسة لبرلمان كردستان العراق، يوم أمس الاثنين، أن العلاقات بين...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رئيسة برلمان كردستان: فوزي كأول امرأة بالمنصب "تأريخ" لشعب الإقليم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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