الرافدين يحث المواطنين على تحريك حساباتهم التي مضى عليها أكثر من سبع سنوات

2019/02/19 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، المواطنين على تحريك حساباتهم الخاملة التي مضى عليها أكثر من سبع سنوات في فروعه ببغداد والمحافظات وذلك بهدف تلافي تجميدها

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