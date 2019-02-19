2019/02/19 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ الاتحاد الوطني الكردستاني، جلسة برلمان كردستان التي عقدت أمس الاثنين، بأنها تحمل نواقص سياسية وقانونية عدة، مؤكداً أن الحزب الديمقراطي أثار دهشة جميع الأطراف.

وقال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطني الكردستاني: الديمقراطي تعجل في أمره وقراره غير مسؤول) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوطني الكردستاني: الديمقراطي تعجل في أمره وقراره غير مسؤول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).