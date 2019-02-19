2019/02/19 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أفراد الجيش الفنزويلي الذين يساعدون الرئيس نيكولاس مادورو على البقاء في السلطة من أنهم يخاطرون بأرواحهم ومستقبلهم وحثهم على السماح بدخول المساعدات الإنسانية للبلاد.

وقال في كلمة أمام حشد معظمه من المهاجرين من فنزويلا وكوبا، إن جيش فنزويلا يواصل دعم مادرو، وسوف لن يجدوا ملاذا آمنا ولا مخرجا سهلا ولا سبيل للهرب، وقال : ستخسرون كل شيء".وأضاف نريد انتقالا سلميا للسلطة في فنزويلا لكن كل الخيارات لا تزال مفتوحة.انتهى ..



م ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يهدد الجيش الفنزويلي .. ويقول : كل الخيارات مفتوحة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يهدد الجيش الفنزويلي .. ويقول : كل الخيارات مفتوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).