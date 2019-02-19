مانشستر يونايتد يخرج حامل اللقب تشيلسي من كأس الاتحاد

2019/02/19 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأنهى الإسباني هيريرا تحركاً رائعا بهدف بضربة رأس بعد كرة عرضية بعد مرور نصف ساعة من البداية بينما أحرز لاعب الوسط الفرنسي، بول بوغبا، الهدف الثاني بعد تمريرة من ماركوس راشفورد قبل نهاية الشوط الأول.وشكلت المباراة نوعا من الثأر ليونايتد، المتوهج تحت قيادة مدربه المؤقت أولي غونار سولشار، الذي خسر أمام تشيلسي في نهائي المسابقة العام الماضي تحت قيادة مدربه السابق جوزيه مورينيو.وقال الفرنسي بوغبا الذي لم يكن يلعب بانتظام تحت قيادة مورينيو "هذا فوز رائع، حيث قدمنا أداء رائعا من الفريق كله الذي ساعدني على إظهار أفضل ما لدي.أعطيت لهم كل شيء.ساعدوني على التسجيل وصناعة الأهداف.نحن نستمتع باللعب معاً".وبعد المباراة أوقعت القرعة يونايتد في مواجهة أخرى خارج الأرض أمام ولفرهامبتون واندرارز في دور الثمانية للمسابقة.وقال سولشار "سنخوض مباراة جديدة خارج أرضنا بعد مباراتي أرسنال وتشيلسي وسنكون في حاجة إلى أن نسلك الطريق الصعب، ولفرهامبتون فريق من الصعب مواجهته".وأضاف "الأداء اليوم كان مذهلا ونفذنا أسلوبنا الخططي بشكل رائع..الدفاع في الشوط الثاني كان رائعا".وزادت الخسارة في الدور الخامس من الضغوط على ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي الذي تعرض فريقه لهزيمة مذلة 6-صفر أمام مانشستر سيتي جار يونايتد الاسبوع الماضي في الدوري الممتاز.انتهى ..م ف

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