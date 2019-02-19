إصابة مدني واعتقال أربعة أشخاص في حوادث أمنية متفرقة ببغداد

2019/02/19 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر أمني في بغداد، أن مدنيا أصيب واعتقل أربعة أشخاص في حوادث أمنية متفرقة بالعاصمة.

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