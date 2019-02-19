16 ولاية أميركية ترفع دعاوى قضائية ضد ترامب.. لهذا السبب!

2019/02/19 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس رفعت 16 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لتأمين تمويل للجدار الحدودي.وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” اليوم (19 شباط 2019)، نقلا عن وثيقة المحكمة، إن “16 ولاية أميركية من بينهم كاليفورنيا ونيويورك، لجئوا، أمس الاثنين، إلى المحكمة بسبب خطط الرئيس ترامب لاستخدام سلطته لفرض […]

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