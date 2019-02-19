انتحار رجل داخل منزله غربي العاصمة بغداد

2019/02/19 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، أن رجلًا انتحر داخل منزله غربي العاصمة بغداد.

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