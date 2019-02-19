النائب جاسم الجبارة: نرفض استهداف القوات الأمنية

2019/02/19 | 06:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب جاسم الجبارة عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ان معالجة الاخفاق الواضح في قطاع التعليم بكل مستوياته الذي لا يمكن انكاره لا تتم بهكذا طريقه تعبر عن الاخفاق بالمطالبة بالحقوق او لايجاد حلول جذريه لاوضاع التعليم فلا لانريد ان نكون جزء من الحمله ضد التعليم وكوادره وهم اساتذتنا.واضاف في بيان "وكي لا يفسر بعض التصريحات دعم لمن يحاول الاستمرار والاصرار في افشال التعليم حيث الغرض منها عبئ اضافي على كاهل المواطن ودعم التعليم الخاص ومصالح اخرى ضيقة مع الأسف".وتابع ان الذي الذي عبر به نقيب المعلمين ( محمد سعيد) لفرع الرصافه عن وجهه نظره مرفوضة قطعا من كل العراقين واولهم كوادر التعليم في كل العراق نعلمكم اساتذتنا باننا نحترم وجهات نظركم بل معكم بالمطالبه بحقوقكم حتى نيلها ولكن نرفض تصريح النقيب محمد سعيد شخصيا ونرفض استهداف القوات الأمنية.المكتب الاعلامي

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