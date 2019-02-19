وزارة التخطيط تنفي اطلاق التعيينات في الوزارة

2019/02/19 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت وزارة التخطيط امس الاثنين ، الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاعلان عن اطلاق التعيينات في الوزارة.

وذكر بيان تلتقه وكالة صدى, ان “الوزارة تنفي الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاعلان عن اطلاق التعيينات في الوزارة ، فيما اكدت انه لاصحة لهذه الاخبار والمعلومات ، اذ لم يصدر من الوزارة اي اعلان او بيان بهذا الخصوص”.

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