وزارة الصحة تطالب بمحاسبة المعتدين على الملاكات الطبية

2019/02/19 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان امس الاثنين وقوف الوزارة الى جانب الملاكات الطبية ورفضها الاعتداء عليهم .

وذكر بيان للصحة وتلقته وكالة صدى, ان علوان اتصل هاتفيا بالطبيب المعتدى عليه مناف رافع للاطمئنان عن صحته وتأكيد تضامن الوزارة ووقوفها الى جنبه للمطالبة بمحاسبة المعتدين ولمنع تكرار مثل هذا الاعتداء مستقبلا.

واضاف ان الوزارة تستنكر وتشجب هذه الاعتداءات على المؤسسات الصحية وملاكاتها الطبية والصحية والادارية وتؤكد انها لن تسكت عن الدفاع عن حقوق منتسبيها وستتخذ كافة الاجراءات القانونية لحماية اطبائها من الذين لايشعرون بالمسؤولية اتجاههم ويعتدون عليهم، مشيرا الى ان الطبيب المعتدى عليه اقام دعوى قضائية فضلا عن دعوى الحق العام من قبل دائرة الصحة ومركز الوزارة.

يذكر انه تم تسجيل حالة اعتداء على احد الاطباء المقيمين الدوريين في مستشفى آزادي بمحافظة كركوك من قبل ذوي مريضة مسنة توفيت في المستشفى، حيث تعرض الدكتور مناف رافع ياسين/ مقيم دوري في مستشفى آزادي/ كركوك لاعتداء عليه.

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