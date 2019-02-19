عادل عبدالمهدي يؤكد اهمية اختزال الوقت لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية

2019/02/19 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي امس الاثنين، اهمية اختزال عامل الوقت وتركيز الجهود من اجل زيادة انتاج الطاقة الكهربائية .

ووجه خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للطاقة باختيار افضل الشركات والعروض في مجالات إنشاء محطات الطاقة والصيانة ووفق توقيتات زمنية محددة .

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية استعراض اهم المشاريع وسبل دعمها والاستعدادات الجارية لموسم الصيف المقبل .

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