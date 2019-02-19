ما هو مصير أصحاب العقود في دوائر ومشاريع محافظة بغداد؟

2019/02/19 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، عن توجيهه طلبين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل اختيار احدهما بشأن مصير اصحاب العقود في دوائر ومشاريع محافظة بغداد، مشيرا إلى أن هناك اكثر من 2700 متعاقد في مختلف تشكيلات المحافظة مازال مصيرهم مجهول.وقالت عضو مجلس المحافظة جسومة الازيرجاوي في تصريح لـ /المعلومة/، إن “محافظة بغداد […]

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