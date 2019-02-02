كاتانيتش ينصح ميمي

2019/02/19 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، ستريشكو كاتانيتش، نصيحة للاعب اسود الرافدين ونادي الشرطة مهند علي “ميمي”، بشأن انتقاله في “الميركاتو الصيفي” المقبل.

“ميمي” استحوذ على اهتمام العديد من الفرق الاوروبية والعربية بسبب ادائه المميز في كأس آسيا التي اختتمت منافساتها مؤخراً في الامارات.





وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي بمقر اتحاد الكرة، إن “مهند علي من اللاعبين المميزين والذين اظهروا خصائص مميزة في كأس آسيا”.





واضاف أن “اللاعب حر في الانتقال الى اي فريق يريده، ولكن اتمنى ان يختار العقد الجيد الذي سيطوره في المستقبل وان لا يبحث عن المال فقط”.

“ميمي” رفض الانتقال في الشتاء وفضل البقاء مع الشرطة للظفر بلقب الدوري الممتاز، قبل تحديد وجهته المقبلة في الصيف المقبل.

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