2019/02/19 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

‎شبكة اخبار الناصرية:

قال وزير الثقافة والاثار عبد الامير الحمداني ان الوزارة تخطط لافتتاح بيت ثقافي خاص بالارث الثقافي والطبيعي لاهوار محافظة ذي قار .





‎شبكة اخبار الناصرية:قال وزير الثقافة والاثار عبد الامير الحمداني ان الوزارة تخطط لافتتاح بيت ثقافي خاص بالارث الثقافي والطبيعي لاهوار محافظة ذي قار .وذكر الحمداني لشبكة اخبار الناصرية ان البيت سينشا في مدينة الجبايش وسيكون مخصصا للارث التاريخي والحضاري والطبيعي للاهوار .واشار الى ان مناطق الاهوار تعد قيمة حضارية مهمة في البلاد بوصفها موطن الحضارة ومعقل الصمود ومقارعة القهر الانساني على مر التاريخ ، وهي تستحق المزيد من الاهتمام والرعاية .انتهى،ت ع ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الثقافة تعتزم انشاء بيت ثقافي لاهوار ذي قار) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الثقافة تعتزم انشاء بيت ثقافي لاهوار ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).