قيادي في الحزب الديمقراطي يتوقع تشكيل حكومة إقليم كوردستان خلال شهر

2019/02/19 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل أكد عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، روژ نوري شاویس، أن عقد جلسة برلمان كوردستان بنجاح يبشر باجتياز خطوة عصيبة، مرجحاً تشكيل حكومة الإقليم خلال شهر.وقال شاويس في مقابلة أجرته معه شبكة رووداو الإعلامية: "نأمل أن يشارك الاتحاد الوطني بشكل فعال في تشكيل الحكومة وأن تكون له بصمة واضحة فيها".وتابع: "يؤمن الحزب الديمقراطي بأن حل مشكلات إقليم كوردستان يكون من خلال التعاون بين جميع الأطراف".وأشار إلى أن "عقد جلسة البرلمان وانتخاب هيئة الرئاسة يعني اجتياز خطوة صعبة، ونأمل تشكيل حكومة إقليم كوردستان بأقرب وقت".ومضى بالقول: "أجرينا حوارات مكثفة مع الأطراف الأخرى وهناك تفاهمات معها"، مبيناً: "يبدو لنا أن حكومة إقليم كوردستان الجديدة ستشكل خلال شهر".وعقد برلمان كوردستان، أمس الإثنين، 18 شباط 2019 جلسته وسط مقاطعة الاتحاد الوطني الكوردستاني والجماعة الإسلامية، فيما انسحب أعضاء الاتحاد الإسلامي الكوردستاني من الجلسة في وقت لاحق.وشهدت الجلسة انتخاب فالا فريد عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني رئيسة مؤقتة لبرلمان كوردستان لحين مشاركة الاتحاد الوطني الكوردستاني في جلسات البرلمان وتحديد مرشحه للمنصب، كما تم انتخاب هيمن هورامي في منصب النائب الأول لرئيس البرلمان ومنى قهوجي من المكون التركماني لمنصب النائب الثاني.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله

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