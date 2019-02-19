اربيل ونفط الوسط يقصان شريط الجولة 18 من الدوري الممتاز

2019/02/19 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتضن ملعب فرانسو حريري اليوم الثلاثاء مباراة اهل الدار فريق اربيل وضيفه فريق نفط الوسط في افتتاح منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

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