شاهد .. اهداف مباراة (مانشستر يونايتد - تشلسي)

2019/02/19 | 09:45

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اهداف مباراة (مانشستر يونايتد - تشلسي)

تأهل مانشستر يونايتد إلى دور الثمانية في كأس إنجلترا، بالفوز

على مضيفه تشيلسي بهدفين دون رد.

سجل ثنائية الشياطين الحمر أندي هيريرا وبول بوغبا في الدقيقتين

31 و45

ومن المقرر أن يواجه يونايتد وولفرهامبتون في الدور المقبل،

وفقا للقرعة التي تمت عقب نهاية المباراة مباشرة.

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