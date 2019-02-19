أبطال أوروبا: ليفربول يتسلح بقوته الهجومية أمام الضيف بايرن ميونخ

2019/02/19 | 09:45

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يتسلح ليفربول الإنجليزي بقوته الهجومية الضاربة، عندما يستضيف

بايرن ميونخ الألماني،الليلة ، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومواجهة ليفربول وصيف بطل الموسم الماضي وبايرن ميونيخ بطل الدوري

الألماني في المواسم الستة الأخيرة هي إحدى ثلاث مواجهات نارية

أسفرت عنها القرعة بعد مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جرمان

الفرنسي (0-2 ذهاباً الأسبوع الماضي)، وأتلتيكو مدريد الإسباني

ويوفنتوس الإيطالي اللذين يلتقيان ذهاباً الأربعاء في مدريد.ويقدم ليفربول أداء مميزاً هذا الموسم، إذ يتشارك صدارة ترتيب

الدوري الممتاز مع مانشستر سيتي، علماً بأنه لعب مباراة أقل، بقيادة

ترسانته الهجومية المكونة من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو

مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، وخط دفاعي صلب بقيادة الهولندي

فيرجيل فان دايك، أبرز الغائبين عن مواجهة الغد بسبب الإيقاف.وسجل الثلاثي صلاح ومانيه وفيرمينو 44 هدفاً في مختلف المسابقات هذا

الموسم، 20 منها للدولي المصري الذي يتصدر قائمة هدافي البريمر ليغ

برصيد 17 هدفاً، و3 في المسابقة القارية العريقة مقابل 13 هدفاً

للدولي السنغالي، بينها 12 في الدوري، وواحد في دوري الأبطال، و11

هدفاً للدولي البرازيلي بينها 9 في الدوري وهدفان في المسابقة

القارية.ويعول الفريق الإنجليزي، الذي استفاد من فترة راحة لمدة أسبوع

لخروجه من مسابقة الكأس المحلية، على عاملي الأرض والجمهور لمواصلة

العلامة الكاملة على أرضه هذا الموسم بعد الانتصارات الثلاثة التي

حققها في دور المجموعات على باريس سان جرمان الفرنسي والنجم الأحمر

الصربي ونابولي الإيطالي.وستكون المواجهة بين الفريقين مناسبة للمدرب الألماني لليفربول

يورغن كلوب ليثأر من بايرن الذي حرمه من لقب المسابقة عام 2013،

بفوزه في النهائي على فريقه السابق بروسيا دورتموند 2-1.وتواجه الفريقان مرة واحدة على صعيد المسابقة القارية الأم موسم

1980-1981، حين تأهل ليفربول إلى النهائي وتوج باللقب للمرة الثالثة

في تاريخه بتعادله في نصف النهائي 0-0 على أرضه و1-1 في ميونخ، فيما

تعود المواجهة الأخيرة

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