الطقس.. عودة الأمطار مطلع الأسبوع المقبل

2019/02/19 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أن يكون طقس الأيام الأربعة المقبلة بين صحو وغائم جزئياً في عموم مناطق البلاد.

كما توقعت الأنواء في بيان لها اليوم الثلاثاء ان تشهد المنطقة الشمالية أمطاراً رعدية يومي الجمعة والسبت المقبلين فيما تكون درجات الحرارة العظمى 19 مْ والصغرى 6 درجات مئوية في عموم المحافظات.انتهى

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