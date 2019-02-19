العبادي: ارغب بالعودة الى رئاسة الحكومة

2019/02/19 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الثلاثاء، أنه يرغب بالعودة الى رئاسة الحكومة مجددا، مشيرا إلى أن هناك اسباب عدة حالت دون حصوله على الولاية الثانية.وقال العبادي في حوار مع وكالة “الأناضول” التركية واطلعت عليه /المعلومة/، “لم أرشّح نفسي رسمياً، بل كنت مرشح ائتلاف النصر، وقررت خوض الانتخابات في وقت متأخر”، مؤكدا عزمه […]

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