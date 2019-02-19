2019/02/19 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور .. الكشف عن وثائق شخصية لصدام حسين.. هذا ما كتب في اجازة السوق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور .. الكشف عن وثائق شخصية لصدام حسين.. هذا ما كتب في اجازة السوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).