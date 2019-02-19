ايران تأسف لحادث المناجم في زيمبابوي

2019/02/19 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، اليوم الثلاثاء، عن أسفه العميق للحادث المؤلم الذي وقع لعمال مناجم في زيمبابوي والذي اودى بحياة العشرات منهم.

وقد

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