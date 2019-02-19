المثنى: الإعلان عن نتائج الامتحانات التمهيدية للدراسة الخارجية

2019/02/19 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية تربية المثنى، اليوم الثلاثاء ، نتائج الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للدراستين المتوسطة والإعدادية، مبينة أن عدد المقبولين لأداء الامتحانات الخارجية بلغ لجميع المراحل

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