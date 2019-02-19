2019/02/19 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الثلاثاء، أن المعادلة السياسية التي انتجت حكومة رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي ملغومة وهشة، مشيرا إلى أن ائتلافه لم يشترك بأي موقع في الحكومة.وقال العبادي في حوار مع وكالة “الأناضول” التركية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المعادلة السياسية التي انتجت حكومة عبد المهدي ملغومة ومتناقضة وهشة، ولكن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي: المعادلة التي انتجت حكومة عبد المهدي ملغومة وهشة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي: المعادلة التي انتجت حكومة عبد المهدي ملغومة وهشة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).