النقل المصري: محطتان ستلعبان دورا حيويا بإعادة إعمار العراق وسوريا

2019/02/19 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف وزير النقل والمواصلات المصري، أن ميناءين مصريين على البحر الاحمر سيلعبان دورا حيويا بإعادة إعمار العراق وسوريا.





وقال الوزير هشام عرفات، إن "محطتي سفاجا متعددة الأغراض ونوبيع ستلعبان دورًا حيويًا فى إعادة إعمار العراق وسوريا، لاسيما وأن الأخيرة تقع على الخط مع المبادرة المصرية الصينية للحزام والطريق، قائلًا: "نشترك بقوة فى المبادرة ولن نكون معبر للسفن فقط".

وأكد عرفات، على ضرورة ملحة لتطوير الموانئ المصرية والتي تستهدفها الدولة المصرية، بما يحقق لها المنافسة بقوه، قائلًا : "إحنا مش في الملعب لوحدنا، تركيا واليونان بهم موانئ تنافسية".

وجاءت تصريحات الوزير المصري خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في البرلمان المصري .

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