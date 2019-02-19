قوة كوردية تضع

2019/02/19 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تؤكد قوات سوريا الديمقراطية، أنه لم يعد أمام تنظيم داعش الإرهابي، المحاصر في نصف كيلومتر مربع في شرق سوريا إلا "الاستسلام"، في وقت يحضر الملف السوري في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، غداة مطالبة واشنطن لدولهم باستعادة مواطنيهم المعتقلين لدى الكورد.وطالبت الإدارة الذاتية الكوردية، الدول الأوروبية بعدم التخلي عنها، مع اقتراب قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، من إعلان انتهاء "الخلافة"، بعد سنوات أثار فيها التنظيم المتطرف الرعب بقوانينه المتشددة وأحكامه الوحشية واعتداءاته الدموية حول العالم.وزار قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال جوزف فوتيل، والذي يقوم بجولة في المنطقة، سوريا الإثنين، لوقت قصير حيث التقى مسؤولين كورد.حذر شديدوأعلنت قوات سوريا الديمقراطية السبت، أن قواتها تتحرك "بحذر" في بلدة الباغوز لوجود مدنيين محتجزين "كدروع بشرية" تزامناً مع تأكيدها أن "الخلافة" ستنتهي في غضون أيام.وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، إنه خلال اليومين الأخيرين "لم تحصل أي تغييرات جدية في المعطيات على الأرض...ما زلنا نعمل على إيجاد طريقة ما لإخراج المدنيين".وأشار أحد المقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية بيده إلى صهريج مياه متوقف.وقال "أنظروا، هناك أشخاص يتحركون وليس معروفاً ما إذا كانوا مدنيين أو مقاتلين".وكان يمكن رؤية رجل بثياب سوداء ودراجة نارية تمر مسرعة.ولم يعد لمقاتلي التنظيم أي منفذ.وقال مصدر قيادي في قوات سوريا الديمقراطية، "لا يمتلك داعش خيارات ليتفاوض عليها لأنه محاصر في منطقة جغرافية ضيقة جداً وليس أمامه سوى الاستسلام"، مؤكداً عدم وجود أي مفاوضات مباشرة مع التنظيم.وطلب التنظيم، وفق ما قال مصدر ميداني مطلع على سير المعارك، رافضاً الكشف عن اسمه، ممراً آمناً للخروج من الباغوز، وهو ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان. داعش محاصروأفاد المصدر، "يطلب الدواعش المحاصرون فتح ممر لهم إلى إدلب (شمال غرب)، على أن يأخذوا المدنيين المتبقين معهم كدروع بشرية" لضمان عدم استهدافهم "لكن الأمر غير قابل للنقاش بالنسبة إلى قوات سوريا الديمقراطية".وقوبل هذا الطلب بالرفض وفق المصدر.وبدأت قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من التحالف، في سبتمبر (أيلول) الماضي، عملية عسكرية واسعة ضد آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا، دفعت نحو 40 ألف شخص إلى الفرار، بينهم نحو 3800 مشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، وتم توقيفهم بحسب المرصد.وسار بعض الفارين طويلاً في منطقة صحراوية قبل بلوغهم نقاط قوات سوريا الديمقراطية التي تنقل النساء والأطفال إلى مخيمات خاصة بهم، لا سيما الهول شمالاً، والرجال المشتبه بانتمائهم للتنظيم إلى مراكز تحقيق.وأحصت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة غيرحكومية عريقة تعنى بمساعدة المدنيين في مناطق النزاع في العالم، مقتل 62 شخصاً، ثلثاهما أطفال دون عمر السنة، جراء البرد والجوع ونقص الخدمات الطبية، خلال رحلة الفرار أو بعد وصولهم إلى مخيم الهول.واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية خلال معاركها السابقة المئات من المقاتلين الأجانب من جنسيات عدة أبرزها البريطانية والفرنسية والألمانية.وتناشد الإدارة الذاتية بلدانهم استعادتهم لمحاكمتهم لديها.

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