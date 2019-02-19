العبادي: عدة اسباب حالت دون حصولي على ولاية ثانية

2019/02/19 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ان عدة اسباب حالت دون حصوله على ولاية ثانية، .

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