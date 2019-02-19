العكيدي: تحرير المواطنين الخمسة الذين اختطفوا على يد داعش الإرهابي بالأنبار

2019/02/19 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائم مقام قضاء راوة في الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن تحرير المواطنين الخمسة الذين اختطفوا على يد "داعش" الإرهابي غرب القضاء.

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